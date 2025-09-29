Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дельфинарий в Приморском океанариуме не закроется на ремонт

Все работы проведут без приостановки шоу-программ.

Источник: PrimaMedia.ru

Дельфинарий Приморского океанариума не закроется на плановый ремонт, который должен был начаться 30 сентября и завершиться в конце декабря. Ремонтные и профилактические работы проведут, не нарушая график выступлений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) научно-образовательного комплекса.

Отмечается, что шоу-программы продолжатся, за исключением двух дней — понедельника и четверга.

В океанариуме пояснили, что специалисты разработали схему выполнения необходимых работ без остановки деятельности дельфинария: будет обновлена шумо- и гидроизоляция, а также улучшены условия содержания морских животных.

«Наши специалисты долго думали, как провести необходимые работы без отрыва от производства, и нашли решение», — говорится в сообщении.

Отметим, что последний крупный ремонт дельфинария проводился в 2023 году.