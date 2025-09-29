Дельфинарий в Приморском океанариуме не закроется на ремонт

Дельфинарий Приморского океанариума не закроется на плановый ремонт, который должен был начаться 30 сентября и завершиться в конце декабря. Ремонтные и профилактические работы проведут, не нарушая график выступлений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) научно-образовательного комплекса.
Отмечается, что шоу-программы продолжатся, за исключением двух дней — понедельника и четверга.
В океанариуме пояснили, что специалисты разработали схему выполнения необходимых работ без остановки деятельности дельфинария: будет обновлена шумо- и гидроизоляция, а также улучшены условия содержания морских животных.
«Наши специалисты долго думали, как провести необходимые работы без отрыва от производства, и нашли решение», — говорится в сообщении.
Отметим, что последний крупный ремонт дельфинария проводился в 2023 году.