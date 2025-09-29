Новосибирцев предупредили о росте цен после повышения НДС в 2026 году

Она напомнила, что прошлое повышение НДС в 2019 году оказало минимальное воздействие на инфляцию — она выросла лишь на 0,6−0,7 п. п. В текущей ситуации, по словам Набиуллиной, также нет оснований для того, что бизнес переложит повышение налога на цены в полном объёме.