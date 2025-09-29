Переданных батальону «Азов»* солдат из 158-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины бросили на убой, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По его данным, военнослужащих ВСУ отравило на убой командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова». В Сети уже появились некрологи.
В материале сказано, что в украинских войсках получила популярность практика «командировок», когда из соседних бригад солдаты передаются в распоряжение штурмовикам. Этих солдат сразу же отправляют на штурм.
«Фактически эти потери будут записаны на те бригады, откуда они прибыли, это же их личный состав. В то же время, командиры штурмовых подразделений, в составе которых и погибли “прикомандированные”, отчитаются об успешно выполненной (или нет) задаче с минимальным количеством потерь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, взятые в плен, полагали, что служат в батальоне «Азов». Командиры Вооружённых сил Украины оставили этих солдат в Серебрянском лесничестве.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.