«Северный ветер»: переданных «Азову» солдат ВСУ бросили на убой

«Фактически эти потери будут записаны на те бригады, откуда они прибыли, это же их личный состав. В то же время, командиры штурмовых подразделений, в составе которых и погибли “прикомандированные”, отчитаются об успешно выполненной (или нет) задаче с минимальным количеством потерь», — говорится в сообщении.