Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Северный ветер»: переданных «Азову» солдат ВСУ бросили на убой

Потери записаны на те бригады, откуда прибыли украинские солдаты.

Источник: Аргументы и факты

Переданных батальону «Азов»* солдат из 158-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины бросили на убой, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По его данным, военнослужащих ВСУ отравило на убой командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова». В Сети уже появились некрологи.

В материале сказано, что в украинских войсках получила популярность практика «командировок», когда из соседних бригад солдаты передаются в распоряжение штурмовикам. Этих солдат сразу же отправляют на штурм.

«Фактически эти потери будут записаны на те бригады, откуда они прибыли, это же их личный состав. В то же время, командиры штурмовых подразделений, в составе которых и погибли “прикомандированные”, отчитаются об успешно выполненной (или нет) задаче с минимальным количеством потерь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, взятые в плен, полагали, что служат в батальоне «Азов». Командиры Вооружённых сил Украины оставили этих солдат в Серебрянском лесничестве.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.