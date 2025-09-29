Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Сотрудники авиакомпании из США нашли тело безбилетника в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетного пассажира самолета, который пытался спрятаться в отсеке для шасси. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили на CBS News.

Сотрудники авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетного пассажира самолета, который пытался спрятаться в отсеке для шасси. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили на CBS News.

Лайнер приземлился в международном аэропорту города Шарлотт, самолет летел из Европы. Во время обслуживания судна технический персонал заметил странности.

Тогда специалисты и нашли тело погибшего. Сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место происшествия, оставалось только констатировать смерть человека.

— Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании, — цитирует представителя аэропорта телеканал.

На данный момент авиакомпания активно сотрудничает со следствием.

8 июля в аэропорту Орио-аль-Серио итальянского города Бергамо 35-летнего мужчину также затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки. Пассажир скончался от полученных травм.

Кроме того, в апреле самолет американской авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку и вернулся в аэропорт из-за того, что в турбину попал кролик.