CBS: Сотрудники авиакомпании из США нашли тело безбилетника в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетного пассажира самолета, который пытался спрятаться в отсеке для шасси. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили на CBS News.
Лайнер приземлился в международном аэропорту города Шарлотт, самолет летел из Европы. Во время обслуживания судна технический персонал заметил странности.
Тогда специалисты и нашли тело погибшего. Сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место происшествия, оставалось только констатировать смерть человека.
— Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании, — цитирует представителя аэропорта телеканал.
На данный момент авиакомпания активно сотрудничает со следствием.
8 июля в аэропорту Орио-аль-Серио итальянского города Бергамо 35-летнего мужчину также затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки. Пассажир скончался от полученных травм.
Кроме того, в апреле самолет американской авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку и вернулся в аэропорт из-за того, что в турбину попал кролик.