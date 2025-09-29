Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красном Яре Приморья открыли гостиничный комплекс для экотуризма

Центр «Амурский тигр» поддержал проект, передав специализированное оборудование и технику.

Источник: Центр "Амурский тигр"

Комплекс для экологического туризма открылся в селе Красный Яр Пожарского района национального парка «Бикин». На открытие приехали министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, директор парка Алексей Кудрявцев и генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нацпарку передают три гостиничных модуля, каждый рассчитан на четыре двухместных номера и оснащён всеми необходимыми бытовыми удобствами. В комплексе работает кафе, рассчитанное на пятьдесят посетителей, в меню — блюда традиционной удэгейской кухни. Оборудование и технику для объекта предоставили организации-спонсоры, поддерживающие экологические инициативы.

В центре «Амурский тигр» пояснили, что организация со дня основания национального парка активно участвует в его развитии, снабжая инспекторов техникой и поощряя их материально. Директор парка отметил, что запуск гостиничного комплекса поспособствует расширению спектра услуг для туристов, даст малочисленным народам новой территории возможность получить работу и заниматься развитием своих сервисов, предлагать товары гостям и жителям Красного Яра.

Константин Чуйченко подчеркнул, что благодаря введённому комплексу национальный парк сможет получать доход, который будет направлен на охрану природы и выполнение экологических задач.

Узнать больше по теме
Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше