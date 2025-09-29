В Красном Яре Приморья открыли гостиничный комплекс для экотуризма

Комплекс для экологического туризма открылся в селе Красный Яр Пожарского района национального парка «Бикин». На открытие приехали министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, директор парка Алексей Кудрявцев и генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нацпарку передают три гостиничных модуля, каждый рассчитан на четыре двухместных номера и оснащён всеми необходимыми бытовыми удобствами. В комплексе работает кафе, рассчитанное на пятьдесят посетителей, в меню — блюда традиционной удэгейской кухни. Оборудование и технику для объекта предоставили организации-спонсоры, поддерживающие экологические инициативы.
В центре «Амурский тигр» пояснили, что организация со дня основания национального парка активно участвует в его развитии, снабжая инспекторов техникой и поощряя их материально. Директор парка отметил, что запуск гостиничного комплекса поспособствует расширению спектра услуг для туристов, даст малочисленным народам новой территории возможность получить работу и заниматься развитием своих сервисов, предлагать товары гостям и жителям Красного Яра.
Константин Чуйченко подчеркнул, что благодаря введённому комплексу национальный парк сможет получать доход, который будет направлен на охрану природы и выполнение экологических задач.