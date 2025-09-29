В Красном Яре Приморья открыли гостиничный комплекс для экотуризма

Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нацпарку передают три гостиничных модуля, каждый рассчитан на четыре двухместных номера и оснащён всеми необходимыми бытовыми удобствами. В комплексе работает кафе, рассчитанное на пятьдесят посетителей, в меню — блюда традиционной удэгейской кухни. Оборудование и технику для объекта предоставили организации-спонсоры, поддерживающие экологические инициативы.