Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области завершили уборку льна-долгунца

Посевные площади увеличили в семь раз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На полях Иркутской области завершили уборку льна-долгунца, который в этом сезоне занял рекордные 413 гектаров. Возделыванием этой капризной, но прибыльной культуры занимается предприятие из Ангарского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минсельхозе региона.

— Возделывание данных культур интересно не только с точки зрения подходящих климатических условий региона, но и с точки зрения рентабельности. Рынок переменчив, и сейчас наблюдается наращивание экспорта российского льна, — сказал замминистра сельского хозяйства Приангарья Алексей Лобыцин.

Масштабы поражают: по сравнению с предыдущими периодами, посевные площади под лён были увеличены в семь раз! Но фермеры не остановились на простом расширении. Они устроили на своих полях настоящий селекционный смотр, высадив целую коллекцию сортов.