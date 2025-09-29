В Иркутской области завершили уборку льна-долгунца

На полях Иркутской области завершили уборку льна-долгунца, который в этом сезоне занял рекордные 413 гектаров. Возделыванием этой капризной, но прибыльной культуры занимается предприятие из Ангарского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минсельхозе региона.
— Возделывание данных культур интересно не только с точки зрения подходящих климатических условий региона, но и с точки зрения рентабельности. Рынок переменчив, и сейчас наблюдается наращивание экспорта российского льна, — сказал замминистра сельского хозяйства Приангарья Алексей Лобыцин.
Масштабы поражают: по сравнению с предыдущими периодами, посевные площади под лён были увеличены в семь раз! Но фермеры не остановились на простом расширении. Они устроили на своих полях настоящий селекционный смотр, высадив целую коллекцию сортов.