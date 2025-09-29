Хабаровчане отправятся в Питер и Дагестан за блог-контентом

В Хабаровском крае стартовал конкурс для жителей региона в рамках всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники могут выиграть поездку в Санкт-Петербург в октябре и в Республику Дагестан в ноябре.
Принять участие могут жители России от 18 лет. Для победителей обеспечено проживание, питание и насыщенная программа. Дорогу до Петербурга оплачивают сами участники, а билет в Дагестан — за счёт организаторов.
С 9 по 11 октября участники побывают на легендарной «Северной верфи», посетят музей судостроения и Кронштадт, увидят, как рождается морская мощь страны, и создадут контент для своих блогов. Для участия в Северной столице нужно зарегистрироваться на «ТопБЛОГ» и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент». Работы принимаются до 30 сентября, итоги объявят 3 октября.
С 28 по 30 ноября блогеров ждёт Дагестан: крепость Нарын-Кала, музеи, знакомство с историей и обычаями даргинцев, кулинарные мастер-классы, походы по навесным мостам и осмотр Сулакского каньона с высоты. Победителей определят с помощью рандомайзера: первых двоих назовут 15 октября, ещё троих — 5 ноября.
Участники, которые попробуют свои силы в обоих блог-турах, смогут удвоить шанс на победу. За пять лет проект «ТопБЛОГ» побывал более чем в 20 регионах страны, а хабаровчане теперь имеют возможность добавить к этому свой опыт.