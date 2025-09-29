Хабаровчане отправятся в Питер и Дагестан за блог-контентом

С 9 по 11 октября участники побывают на легендарной «Северной верфи», посетят музей судостроения и Кронштадт, увидят, как рождается морская мощь страны, и создадут контент для своих блогов. Для участия в Северной столице нужно зарегистрироваться на «ТопБЛОГ» и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент». Работы принимаются до 30 сентября, итоги объявят 3 октября.