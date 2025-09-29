Нотариус Корнилова: россиянам придется платить налоги за некоторые виды подарков

Ранее Федеральная налоговая служба уже напоминала гражданам о необходимости уплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам, а налоговые консультанты подчеркивали, что налогообложению подлежат не все подарки, а только определенные виды имущества. Согласно действующим правилам, налог платит именно получатель подарка, а не даритель, и большинство подарков, включая деньги и обычные вещи, освобождены от налога.