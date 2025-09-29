Больничные и декретные вырастут: как повышение МРОТ скажется на доходах новосибирцев

Как напомнил эксперт, минимальный размер оплаты труда — это законодательно закрепленная сумма, которую работодатель должен выплатить работнику за полный месяц работы с восьмичасовым днём. МРОТ является базовым показателем, влияющим не только на зарплату, но и на расчет отпускных, командировочных, больничных и пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы.