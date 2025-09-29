Блогер Шарий: ВСУ обстреляли Белгород из жилой застройки Харькова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду из жилой застройки Харькова. Об этом в воскресенье, 28 сентября, рассказал блогер Анатолий Шарий.
По его словам, атаку осуществили благодаря реактивной системе залпового огня (РСЗО). Снаряды летели с территории украинского города.
— Сообщают, что из Харькова. Из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода, — цитирует блогера RT.
28 сентября украинская армия совершила повторный обстрел Белгорода. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, все оперативные службы активно работают на местах происшествия.
Вечером того же дня стало известно, что бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре города. Медицинские учреждения и предприятия Водоканала перешли на резервные источники питания.
В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий также пострадали в результате атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всех раненых оперативно доставили в больницы.