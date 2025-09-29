Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TV2: Дания подняла истребитель над Балтийским морем из-за сообщений о БПЛА

Военный самолёт подняли в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море.

Источник: Аргументы и факты

Власти Дании подняли в воздух военный самолёт на фоне сообщений о якобы беспилотных летательных аппаратах, информирует TV2.

Местный телеканал ссылается на информацию, полученную от начальника дежурной части полиции Борнхольма. Он уточнил, что сообщения поступили правоохранителям.

Истребитель подняли над островом Борнхольм в Балтийском море.

«После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье истребитель, по словам полиции, “сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно”», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти Дании не исключают причастность РФ к пролёту беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул, что такие повторяющиеся высказывания западных государств в адрес Российской Федерации уже не принимаются во внимание.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше