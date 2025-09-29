TV2: Дания подняла истребитель над Балтийским морем из-за сообщений о БПЛА

Власти Дании подняли в воздух военный самолёт на фоне сообщений о якобы беспилотных летательных аппаратах, информирует TV2.
Местный телеканал ссылается на информацию, полученную от начальника дежурной части полиции Борнхольма. Он уточнил, что сообщения поступили правоохранителям.
Истребитель подняли над островом Борнхольм в Балтийском море.
«После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье истребитель, по словам полиции, “сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно”», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти Дании не исключают причастность РФ к пролёту беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул, что такие повторяющиеся высказывания западных государств в адрес Российской Федерации уже не принимаются во внимание.