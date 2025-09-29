В Госдуме напомнили, что работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников

Работодатели обязаны повышать зарплаты сотрудникам в соответствии с размером инфляции и другими показателями. Это должно происходить на регулярной основе. Если зарплату не повышают, сотрудник имеет право обратиться в соответствующие инстанции. Об этом предупредил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.
Парламентарий напомнил, что работник может прийти с заявлением в Государственную инспекцию труда, а затем — в суд. Он подчеркнул, что компании обязаны учитывать повышение стоимости жизни. В ситуации, когда оклад не повышается годами, сотруднику стоит обратиться к договору, по которому он трудоустроен, уточнил депутат.
«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности», — констатировал Сергей Гаврилов.
Тем временем размер реальной зарплаты в Петербурге достиг 101,2 тысячи рублей. Так, за год предлагаемые получки выросли на 16,5 процента.