В Госдуме напомнили, что работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников

Парламентарий напомнил, что работник может прийти с заявлением в Государственную инспекцию труда, а затем — в суд. Он подчеркнул, что компании обязаны учитывать повышение стоимости жизни. В ситуации, когда оклад не повышается годами, сотруднику стоит обратиться к договору, по которому он трудоустроен, уточнил депутат.