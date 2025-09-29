В Хабаровский край завезли тысячи тонн лука из Казахстана

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по 25 сентября в край ввезено больше четырех тысяч тонн репчатого лука и пяти тонн чеснока. Только за три дня — с 19 по 22 сентября — инспекторы оформили 132 тонны лука и пять тонн чеснока, прибывших по железной дороге в Хабаровск и Комсомольск.