В Хабаровский край завезли тысячи тонн лука из Казахстана

В Хабаровский край продолжает поступать сельхозпродукция из Казахстана. С начала года через железнодорожные станции региона прошло несколько тысяч тонн овощей, которые проверили специалисты Россельхознадзора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по 25 сентября в край ввезено больше четырех тысяч тонн репчатого лука и пяти тонн чеснока. Только за три дня — с 19 по 22 сентября — инспекторы оформили 132 тонны лука и пять тонн чеснока, прибывших по железной дороге в Хабаровск и Комсомольск.
Продукция прошла исследования в Хабаровском филиале ФГБУ «НЦБРП». Специалисты подтвердили: карантинные объекты не выявлены. На каждую партию выданы акты фитосанитарного контроля, которые позволяют выпускать продукцию в свободную реализацию.
По сравнению с прошлым годом объем импорта вырос заметно. В 2024 году в Хабаровский край поступило 2,8 тысячи тонн казахстанского лука — то есть почти в полтора раза меньше, чем сейчас.