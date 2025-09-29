«Симптом, а не болезнь»: Life.ru выяснил, как быстро вылечить кашель

«Такое эффективное домашнее средство, как ингаляции — лучший способ увлажнить дыхательные пути и доставить лекарство прямо к очагу воспаления. Ингаляции могут быть с физраствором или минеральной водой (например, Боржоми) — это безопасно и очень эффективно для увлажнения. С отварами трав (ромашка, шалфей) или несколькими каплями эфирных масел (эвкалипт, пихта) — с осторожностью, если нет аллергии. Ингаляции можно делать с помощью небулайзера (самый современный способ) или просто дышать над кастрюлей с паром», — поделилась эксперт.