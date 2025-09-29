Часть жителей Новосибирской области ждет повышение зарплат с 1 октября

Повышение зарплат затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых сотрудники по закону несут военную или приравненную к ней службу.