Сельская больница в Приморье не может нанять узких специалистов «по независящим от руководства причинам»

«Земские» программы большой эффективности не показывают. Предполагается, что «земские доктора» и «земские фельдшеры», переезжающие из городов на работу в сельскую местность и получающие неплохие «подъёмные» выплаты, будут оставаться в сёлах на ПМЖ, но в действительности не каждый «земский» специалист дорабатывает хотя бы установленный договором срок. Жизнь в российской глубинке оказывается унылой настолько, что молодые специалисты предпочитают вернуть государству неотработанные выплаты и вернуться в цивилизацию.