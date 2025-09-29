Сельская больница в Приморье не может нанять узких специалистов «по независящим от руководства причинам»

Местные жители пишут, что в учреждении нет таких востребованных специалистов, как стоматолог, офтальмолог, психиатр и онколог. Стоматолога чуть было не трудоустроили, но заключение трудового договора, как объяснило руководство больницы пациентам, сорвалось «по независящим от руководства причинам». Врач должен был приступить к работе в сентябре.
Пациентов направляют на бесплатные консультации в другие больницы края, но транспортировка до места получения плановой помощи в программу государственных гарантий не входит, а с Кавалерово и Дальнегорском, куда чаще всего направляют за узкоспециализированной медицинской помощью жителей Ольгинского района, отсутствует автобусное сообщение.
В Ольгинской ЦРБ утверждают, что поиск кадров ведётся «ежедневно».
Вероятно, проблема дефицита кадров заключается в низких зарплатах. В Красноармейской ЦРБ, например, оклады сотрудников не стали индексировать, несмотря на приказ краевого Минздрава, потому что у больницы образовался долг перед третьим лицом по вине финансового директора учреждения. Несмотря на то, что виновное лицо было установлено и больница получила субсидию на погашение задолженности, зарплаты сотрудникам так и не индексировали.
«Земские» программы большой эффективности не показывают. Предполагается, что «земские доктора» и «земские фельдшеры», переезжающие из городов на работу в сельскую местность и получающие неплохие «подъёмные» выплаты, будут оставаться в сёлах на ПМЖ, но в действительности не каждый «земский» специалист дорабатывает хотя бы установленный договором срок. Жизнь в российской глубинке оказывается унылой настолько, что молодые специалисты предпочитают вернуть государству неотработанные выплаты и вернуться в цивилизацию.
«Земских докторов» набирают по программе с 2012 года, «земских фельдшеров» — с 2018, но к концу 2021 года всего четыре региона выполнили план по этим программам полностью. В сентябре 2024 года Владимир Путин после рабочей поездки в Якутию поручил повысить эффективность «земских» программ по привлечению медицинских работников на Дальний Восток. Очевидно, за год никаких эффективных решений найдено не было.