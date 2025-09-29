Трамп: Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча шефа Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.
«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твёрдыми, умными и сострадательными. В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это», — сказал он в разговоре с агентством Reuters.
Кроме того, Трамп подтвердил, что он примет участие в этой встрече, она состоится во вторник в американском штате Вирджиния.
Напомним, по данным The Washington Post, Хегсет распорядился срочно собрать сотни генералов на закрытое совещание.
Ранее сообщалось, что Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами в Вирджинии.