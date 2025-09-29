Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

Шеф Пентагона распорядился срочно собрать сотни генералов на закрытое совещание.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча шефа Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твёрдыми, умными и сострадательными. В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это», — сказал он в разговоре с агентством Reuters.

Кроме того, Трамп подтвердил, что он примет участие в этой встрече, она состоится во вторник в американском штате Вирджиния.

Напомним, по данным The Washington Post, Хегсет распорядился срочно собрать сотни генералов на закрытое совещание.

Ранее сообщалось, что Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами в Вирджинии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше