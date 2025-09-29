Депутат Гаврилов объяснил, почему работодатели обязаны индексировать зарплату

В случае, если работодатель не индексирует зарплату, сотрудник имеет полное право обратиться с соответствующим заявлением к руководству компании. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, если и такой способ не помогает, то всегда можно прибегнуть к помощи Государственной инспекции труда, а также суда.
— Многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты, — добавил парламентарий.
Некоторые организации не пересматривают доходы сотрудников несколько лет. В таком случае стоит сначала обратиться к внутренним документам компании.
— Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство, — цитирует Гаврилова ТАСС.
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, в свою очередь, отметил, что с МРОТ в 2026 году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным.