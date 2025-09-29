Ричмонд
В Молдавии обработали 100% бюллетеней: кто одержал победу на выборах

Оппозиционные партии Молдавии опередили ПДС на выборах.

В Молдавии завершился подсчет голосов, отданных гражданами на парламентских выборах. Так, оппозиционные партии одержали победу над правящей ПДС. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По результатам обработки 100% бюллетеней, оппозиция набрала 49,54% голосов. Всего 44,13% избирателей выбрали ПДС под руководством действующего президента Майи Санду. Лидеры Патриотического блока ранее уже заявили о победе оппозиции. Они выразили надежду, что нынешние власти не станут препятствовать результатам и прибегать к фальсификации.

На Западе констатировали вмешательство Европы в парламентские выборы в Молдавии. Об этом заявил лидер французской партии Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что правда в том, что европейцы вмешиваются в выборы, а не российская сторона, как утверждают на Западе.

