Оппозиционные партии Молдавии, в числе которых и Патриотический блок, опередили Партию действия и солидарности (ПДС) — они набрали 49,54 процента голосов внутри страны. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 100 процентов протоколов.
Правящей партии отдали свое предпочтение 44,13 процента избирателей.
Патриотический блок, в свою очередь, получил 28,25 процента голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22 процента, «Наша партия» — 6,35 процента, партия «Демократия дома» — 5,72 процента. В общей сложности оппозиционеры набрали 49,54 процента, уточнили на сайте комиссии.
Журналист Томас Фази считает, что продолжающееся давление на Молдавию с целью вынудить ее занять определенную позицию в конфликте между Западом и Россией может спровоцировать сценарий, аналогичный украинскому.
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) также обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах.