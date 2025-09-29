ЦИК: Оппозиция Молдавии набирает 49,54 процента голосов после обработки протоколов

Оппозиционные партии Молдавии, в числе которых и Патриотический блок, опередили Партию действия и солидарности (ПДС) — они набрали 49,54 процента голосов внутри страны. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 100 процентов протоколов.