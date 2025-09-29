Ричмонд
ЦИК: Оппозиция Молдавии набирает 49,54 процента голосов после обработки протоколов

Оппозиционные партии Молдавии, в числе которых и Патриотический блок, опередили Партию действия и солидарности (ПДС) — они набрали 49,54 процента голосов внутри страны. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 100 процентов протоколов.

Правящей партии отдали свое предпочтение 44,13 процента избирателей.

Патриотический блок, в свою очередь, получил 28,25 процента голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22 процента, «Наша партия» — 6,35 процента, партия «Демократия дома» — 5,72 процента. В общей сложности оппозиционеры набрали 49,54 процента, уточнили на сайте комиссии.

Журналист Томас Фази считает, что продолжающееся давление на Молдавию с целью вынудить ее занять определенную позицию в конфликте между Западом и Россией может спровоцировать сценарий, аналогичный украинскому.

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) также обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах.