В Омской области погиб молодой мужчина, перевернувшись на болотоходе

Несчастный случай с летальным исходом произошел в Седельниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончилось для 32-летнего мужчины поездка по болотам Седельковского района. Болотоход опрокинулся на высокой скорости и буквально раздавил своим весом водителя. О происшествии сообщил вчера, 29 сентября, телеграм-канал «Омская полиция».

«Вчера около 19:50 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом в Седельниковском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель мотоболотохода в районе деревни Сухимки допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также ведомство сообщило, что в результате происшествия мужчина скончался на месте. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.