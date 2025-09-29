В Омской области погиб молодой мужчина, перевернувшись на болотоходе

«Вчера около 19:50 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом в Седельниковском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель мотоболотохода в районе деревни Сухимки допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении телеграм-канала.