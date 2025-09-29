Ричмонд
ВЦИОМ: большинство россиян надеется на дополнительные доходы на пенсии

Более половины россиян (65%) рассчитывают на дополнительные источники дохода помимо государственной пенсии после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Каждый четвертый россиянин считает, что будет работать на пенсии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБольшинство россиян не думают о накоплениях к старости.

«Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% — не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно», — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Среди респондентов, планирующих получать дополнительный доход на пенсии, 40% собираются продолжать трудовую деятельность, но на более посильных позициях, а 33% намерены остаться в своей профессии. Еще 28% надеются жить за счет накопленных сбережений. Примерно каждый пятый (21%) рассчитывает на продукты, выращенные на собственном участке, а 15% — на помощь детей. Среди тех, кто не планирует дополнительных доходов, треть признает отсутствие возможности накопить капиталы, часть ссылается на отсутствие поддержки или проблемное здоровье.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что 76% россиян трудоспособного возраста считают государственную пенсию недостаточной для нормальной жизни. Лишь 17% уверены, что ее хватит. При этом 40% русских назвали пенсию счастливым временем жизни, пишет «Царьград».