ВЦИОМ: большинство россиян надеется на дополнительные доходы на пенсии

Среди респондентов, планирующих получать дополнительный доход на пенсии, 40% собираются продолжать трудовую деятельность, но на более посильных позициях, а 33% намерены остаться в своей профессии. Еще 28% надеются жить за счет накопленных сбережений. Примерно каждый пятый (21%) рассчитывает на продукты, выращенные на собственном участке, а 15% — на помощь детей. Среди тех, кто не планирует дополнительных доходов, треть признает отсутствие возможности накопить капиталы, часть ссылается на отсутствие поддержки или проблемное здоровье.