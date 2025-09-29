ВЦИОМ: большинство россиян надеется на дополнительные доходы на пенсии

Каждый четвертый россиянин считает, что будет работать на пенсии.
Более половины россиян (65%) рассчитывают на дополнительные источники дохода помимо государственной пенсии после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
«Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% — не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно», — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Среди респондентов, планирующих получать дополнительный доход на пенсии, 40% собираются продолжать трудовую деятельность, но на более посильных позициях, а 33% намерены остаться в своей профессии. Еще 28% надеются жить за счет накопленных сбережений. Примерно каждый пятый (21%) рассчитывает на продукты, выращенные на собственном участке, а 15% — на помощь детей. Среди тех, кто не планирует дополнительных доходов, треть признает отсутствие возможности накопить капиталы, часть ссылается на отсутствие поддержки или проблемное здоровье.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что 76% россиян трудоспособного возраста считают государственную пенсию недостаточной для нормальной жизни. Лишь 17% уверены, что ее хватит. При этом 40% русских назвали пенсию счастливым временем жизни, пишет «Царьград».