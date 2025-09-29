Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры из Чикаго, где иммиграционная полиция США начала задержания

Телеканал ABC 7 сообщил, что в Чикаго иммиграционная полиция США задержала несколько человек.

Источник: Аргументы и факты

Задержания начались на улицах американского города Чикаго, куда прибыла иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), сообщил телеканал ABC 7 Chicago.

В соцсетях публикуются кадры о том, как ведут себя сотрудники ведомства. Иммиграционная полиция ввела свои силы в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах направить нацгвардию в город, чтобы «навести порядок».

По данным журналистов, были задержаны несколько человек. Также в Чикаго замечены протестующие, которые требуют у сотрудников ICE покинуть город.

Напомним, 1 сентября телеканал CNN сообщал, что власти США решили начать в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами. Для этого планировалось направить в город бойцов нацгвардии, иммиграционную полицию и бронетехнику. 4 сентября газета The Washington Post написала, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго для проведения операций против нелегалов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше