Появились кадры из Чикаго, где иммиграционная полиция США начала задержания

Напомним, 1 сентября телеканал CNN сообщал, что власти США решили начать в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами. Для этого планировалось направить в город бойцов нацгвардии, иммиграционную полицию и бронетехнику. 4 сентября газета The Washington Post написала, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго для проведения операций против нелегалов.