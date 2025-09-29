Появились кадры из Чикаго, где иммиграционная полиция США начала задержания

Задержания начались на улицах американского города Чикаго, куда прибыла иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), сообщил телеканал ABC 7 Chicago.
В соцсетях публикуются кадры о том, как ведут себя сотрудники ведомства. Иммиграционная полиция ввела свои силы в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах направить нацгвардию в город, чтобы «навести порядок».
По данным журналистов, были задержаны несколько человек. Также в Чикаго замечены протестующие, которые требуют у сотрудников ICE покинуть город.
Напомним, 1 сентября телеканал CNN сообщал, что власти США решили начать в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами. Для этого планировалось направить в город бойцов нацгвардии, иммиграционную полицию и бронетехнику. 4 сентября газета The Washington Post написала, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго для проведения операций против нелегалов.