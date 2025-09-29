Выбирать самый выгодный вклад советуют не только по ставке

Эксперт рекомендует обращать внимание на срок вклада — оптимальным считается период от 6 до 12 месяцев, условия досрочного снятия, наличие капитализации процентов и бонусные условия для новых клиентов. Особое внимание стоит уделить вкладам с привязкой к ключевой ставке, которые остаются актуальными для тех, кто ожидает паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Для сохранения максимальной доходности Замалеева советует распределять средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года.