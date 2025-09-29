Ричмонд
ABC: Количество погибших в стрельбе в церкви мормонов увеличилось до четырех

В результате стрельбы в церкви мормонов в штате Мичиган погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил глава полиции города Гранд-Бланк Уильям Рейни.

— Мы нашли еще два тела в церкви, таким образом, общее число жертв теперь составляет четыре, — добавил он во время пресс-конференции.

Главным подозреваемым является 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. Его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов через восемь минут после начала стрельбы, передает ABC News.

Сообщения о стрельбе начали поступать примерно в 11:00 по местному времени. По информации источников в полиции FOX 2 Detroit, от шести до восьми человек получили ранения.

Позже число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти.

Американский лидер Дональд Трамп также прокомментировал произошедшее. По его словам, стрельба в церкви мормонов — это целенаправленное нападение на христиан в США. Глава государства пообещал оказать содействие федеральных властей в расследовании.

