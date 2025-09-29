Европейские государства намеренно преувеличивают последствия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, безосновательно обвиняя Российскую Федерацию, сообщает Berliner Zeitung.
«Вместо того чтобы спокойно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же предполагают худший сценарий — угрозу вооружённого конфликта! Это тревожно», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале издания из ФРГ сказано, что такой подход Европы к решению ситуации лишь подчёркивает, что Запад «беспомощно и истерично» реагирует на происходящее, а также придумывает угрозу.
«Однако было бы ещё более тревожно, если бы выяснилось, что инциденты искусственно преувеличиваются для разжигания общественного мнения и подготовки к военным действиям», — пишет газета.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и государствах Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что Венгрия создала огромную «дыру» в плане Европы против Российской Федерации.