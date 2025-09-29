Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: ЕС специально преувеличивает последствия инцидентов с БПЛА

Западные государства «беспомощно и истерично» реагируют, придумывая угрозу.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства намеренно преувеличивают последствия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, безосновательно обвиняя Российскую Федерацию, сообщает Berliner Zeitung.

«Вместо того чтобы спокойно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же предполагают худший сценарий — угрозу вооружённого конфликта! Это тревожно», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале издания из ФРГ сказано, что такой подход Европы к решению ситуации лишь подчёркивает, что Запад «беспомощно и истерично» реагирует на происходящее, а также придумывает угрозу.

«Однако было бы ещё более тревожно, если бы выяснилось, что инциденты искусственно преувеличиваются для разжигания общественного мнения и подготовки к военным действиям», — пишет газета.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и государствах Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Венгрия создала огромную «дыру» в плане Европы против Российской Федерации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше