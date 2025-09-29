Ричмонд
Симоньян рассказала, как она и Кеосаян влюбились друг в друга: журналистка трогательно попрощалась с мужем

Симоньян прочитала стих на прощании с Кеосаяном в Армянской церкви в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В ходе церемонии прощания со своим мужем, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян зачитала стихотворение. Об этом сообщает РИА Новости.

Вдова режиссера вспомнила, что однажды она с мужем начали наизусть читать друг другу стихи за столиком в ресторане и в этот момент влюбились.

«И сегодня я тебе хочу прочитать», — обратилась Симоньян к супругу на прощании и прочитала стихотворение.

Напомним, накануне в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве прошла церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, заслуженным артистом РФ, режиссером и телеведущим. Проститься с культурным и общественным деятелем пришли десятки его поклонников, а также близкие друзья и родственники. Отмечается, что в толпе были замечены политики, общественные деятели и артисты.

Кроме того, к гробу пришли министр культуры Ольга Любимова, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов зачитал на прощании с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном телеграмму от Владимира Путина с соболезнованиями. Слова поддержки были переданы вдове Маргарите Симоньян и матери погибшего Лауре Геворкян.

Алена Хмельницкая еле держалась на прощании с Тиграном Кеосаяном. Первая жена режиссера с трудом стояла у его гроба. Слезы текли по щекам актрисы, прожившей с артистом 21 год.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Еще в январе, через несколько дней после того, как отпраздновал 59-летие, он пережил клиническую смерть и впал в кому, в сознание так и не пришел. У него было очень больное сердце — он перенес три инфаркта.

Слова поддержки его супруге Маргарите Симоньян в связи с трагическим событием высказали множество людей. Среди них режиссеры Эмир Кустурица и Светлана Дружинина, которые поддержали Маргариту через свои страницы в соцсетях.

