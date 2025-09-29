Симоньян рассказала, как она и Кеосаян влюбились друг в друга: журналистка трогательно попрощалась с мужем

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Еще в январе, через несколько дней после того, как отпраздновал 59-летие, он пережил клиническую смерть и впал в кому, в сознание так и не пришел. У него было очень больное сердце — он перенес три инфаркта.