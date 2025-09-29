Врач рассказала, какие букеты не стоит дарить аллергикам

Многие дарят букеты, не подозревая, что некоторые цветы могут вызвать аллергию. Научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева рассказала KP.RU, какие растения особенно опасны для чувствительных людей.
— Самые аллергенные цветы — лилии, гиацинты, хризантемы, калы. Спровоцировать нежелательные реакции также могут ромашки и герберы. Они не так сильно пахнут, но их пыльца, что называется, на виду, — отметила специалист.
От срезанных цветов вред меньше, но они тоже могут спровоцировать чихание, слезы и насморк, если организм еще восстанавливается после простуды. Опасными также считаются растения с ярким ароматом, кроме роз.
При этом есть относительно безопасные варианты: орхидеи, альстромерии, эустома, большинство роз, а также весенние ирисы, тюльпаны, нарциссы и флоксы. Эти цветы реже вызывают аллергию и подойдут для подарка даже людям с чувствительной реакцией.