В Омске ожидают с визитом Евгению Канаеву

В Омск, на свою малую родину, ненадолго заглянет двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Спортсменка приглашена в качестве гостя на трехлетие G-Drive Арены.
«Прекрасная Евгения Канаева станет специальным гостем 1 октября! Амбассадор G-Drive Арены, единственная двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, омичка и, как говорится, просто красавица приедет поздравить Арену с трехлетием!», — восторженно сообщает телеграм-канал «ХК “Авангард” Омск».
Выдающаяся гимнастка станет, судя по всему, «лицом» праздника, который посвящен G-Drive Арене — 1 октября исполняется три года со дня ее официального открытия. В этот же день на спортивной площадке состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом».