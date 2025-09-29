В России предложили ввести законодательный запрет на дискредитацию материнства в соцсетях

«Существуют целые блоги с определённой концепцией, где авторки подробно описывают, как у них “отвалились зубы от недосыпа”, “нет ни на что времени” или “дети в вечных истериках”. Конечно, трудности есть, и их нужно обсуждать, но когда это превращается в постоянный негативный фон, в пропаганду безысходности — это переходит все границы. За этим часто стоит не искренний крик о помощи, а циничный расчёт на вовлечение аудитории через шок», — подчеркнул Иванов.