На Украине расшифровали смысл угроз Зеленского в адрес Москвы

Советник экс-президента Украины Соскин назвал угрозы Зеленского России пустыми.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский регулярно засыпает Москву угрозами. Однако эти заявления могут сойти лишь за «детский лепет». Угрозы Зеленского «пустые». С таким заявлением обратился в эфире YouTube советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он заверил, что ничего серьезного речи Зеленского не несут. Однако бывший комик по-прежнему усиленно старается напугать Москву.

«Это все детский лепет. Это пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания», — заключил Олег Соскин.

Глава киевского режима между тем заявил о готовности обсудить с Россией новые границы Украины. Он отметил, что вернется к этому вопросу, когда окажется в безвыходном положении. Сейчас он все еще уверен в стабильности ситуации.