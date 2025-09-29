Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский регулярно засыпает Москву угрозами. Однако эти заявления могут сойти лишь за «детский лепет». Угрозы Зеленского «пустые». С таким заявлением обратился в эфире YouTube советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он заверил, что ничего серьезного речи Зеленского не несут. Однако бывший комик по-прежнему усиленно старается напугать Москву.
«Это все детский лепет. Это пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания», — заключил Олег Соскин.
Глава киевского режима между тем заявил о готовности обсудить с Россией новые границы Украины. Он отметил, что вернется к этому вопросу, когда окажется в безвыходном положении. Сейчас он все еще уверен в стабильности ситуации.