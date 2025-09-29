Нотариус перечислила подарки, за которые нужно платить налог: впрочем, есть исключения

Существуют подарки, за которые придется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила нотариус Мария Корнилова.
В этом вопросе все зависит от того, кто, кому и что дарит. Относительно недорогие презенты можно принимать совершенно спокойно. Речь идет, в том числе, о дорогих сервизах или некоторой сумме в конверте. Никакой налоговой обязанности у вас не возникнет.
Налог придется обязательно платить, например, за недвижимое имущество, автомобили, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Сумма налога, добавила Корнилова, высчитывается исходя из рыночной или кадастровой стоимости презента. Но даже в этом случае налога можно избежать, если подарок дарит родственник. При этом у таких родственников есть 50-процентная льгота на оформление сделки у нотариуса, что с января этого года является обязательным.
Ранее для борьбы с коррупцией в России было подписано постановление, ужесточающее контроль за подарками чиновникам.
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий перечень подарков, которые можно дарить чиновникам. Документ был разработан в рамках совершенствования государственной политики по борьбе с коррупцией.