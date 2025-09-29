Нотариус перечислила подарки, за которые нужно платить налог: впрочем, есть исключения

В этом вопросе все зависит от того, кто, кому и что дарит. Относительно недорогие презенты можно принимать совершенно спокойно. Речь идет, в том числе, о дорогих сервизах или некоторой сумме в конверте. Никакой налоговой обязанности у вас не возникнет.