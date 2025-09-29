Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нотариус перечислила подарки, за которые нужно платить налог: впрочем, есть исключения

Нотариус Корнилова: За некоторые подарки придется платить налоги.

Источник: Комсомольская правда

Существуют подарки, за которые придется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила нотариус Мария Корнилова.

В этом вопросе все зависит от того, кто, кому и что дарит. Относительно недорогие презенты можно принимать совершенно спокойно. Речь идет, в том числе, о дорогих сервизах или некоторой сумме в конверте. Никакой налоговой обязанности у вас не возникнет.

Налог придется обязательно платить, например, за недвижимое имущество, автомобили, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

Сумма налога, добавила Корнилова, высчитывается исходя из рыночной или кадастровой стоимости презента. Но даже в этом случае налога можно избежать, если подарок дарит родственник. При этом у таких родственников есть 50-процентная льгота на оформление сделки у нотариуса, что с января этого года является обязательным.

Ранее для борьбы с коррупцией в России было подписано постановление, ужесточающее контроль за подарками чиновникам.

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий перечень подарков, которые можно дарить чиновникам. Документ был разработан в рамках совершенствования государственной политики по борьбе с коррупцией.

А лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме Владимир Жириновский в свое время заявлял, что всем российским чиновникам следует вообще отказаться от подарков, чтобы не создавать в этой практике никаких лазеек.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше