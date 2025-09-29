Песков: из Киева нет сигналов о возможном возобновлении переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сигналы из Киева о возможном возобновлении переговоров делегаций Российской Федерации и Украины в настоящее время отсутствуют.
«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в разговоре с агентством РИА Новости.
Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся в Турции в июле текущего года. Была достигнута договорённость продолжить бессрочные обмены тяжелоранеными, а также больными.
Помимо этого, российская сторона предложила создать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в формате онлайн.
Песков рассказал, что украинская сторона до сих пор не ответила на предложение РФ по созданию трёх рабочих групп.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что положение Украины стремительно становится всё более неблагоприятным. По его словам, вместе с этим ухудшаются и её переговорные позиции.