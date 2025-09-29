Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: из Киева нет сигналов о возможном возобновлении переговоров

Украина не ответила на предложение о создании трёх рабочих групп.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сигналы из Киева о возможном возобновлении переговоров делегаций Российской Федерации и Украины в настоящее время отсутствуют.

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в разговоре с агентством РИА Новости.

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся в Турции в июле текущего года. Была достигнута договорённость продолжить бессрочные обмены тяжелоранеными, а также больными.

Помимо этого, российская сторона предложила создать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в формате онлайн.

Песков рассказал, что украинская сторона до сих пор не ответила на предложение РФ по созданию трёх рабочих групп.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что положение Украины стремительно становится всё более неблагоприятным. По его словам, вместе с этим ухудшаются и её переговорные позиции.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше