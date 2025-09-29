Более 600 спортсменов приняло участие в «Забеге атомных городов»

Более 600 участников пробежали дистанции от 800 до 2025, мини-марафон 4200, 10 километров и на полную марафонскую дистанцию 42,2 км. После забегов участников покормили солдатской кашей и напоили чаем. Забег приурочен к 80-летию атомной отрасли России.