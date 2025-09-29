Ричмонд
Более 600 спортсменов приняло участие в «Забеге атомных городов»

В Железногорске прошли «Забег атомных городов» и «Марафон памяти Анатолия Носухина».

Источник: НИА Байкал

В Железногорске прошли «Забег атомных городов» и «Марафон памяти Анатолия Носухина».

Спортсменов приветствовали представители администрации, депутатского корпуса, градообразующих предприятий.

Более 600 участников пробежали дистанции от 800 до 2025, мини-марафон 4200, 10 километров и на полную марафонскую дистанцию 42,2 км. После забегов участников покормили солдатской кашей и напоили чаем. Забег приурочен к 80-летию атомной отрасли России.

«Атомная отрасль всегда славилась своими трудовыми победами и спортивными подвигами. И в год ее 80-летия я хочу пожелать каждому личной победы», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.