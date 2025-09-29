Под Алматы высадят 10 гектаров апортового сада

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил региональный филиал «Талгар» Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства, где провел выездное совещание по вопросам реализации проекта по возрождению сорта «Апорт». Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, глава ведомства заслушал отчёты о ходе реализации Дорожной карты «Возрождение сорта яблони “Апорт” на 2025−2028 годы», рассмотрены проблемные вопросы и определены конкретные меры для их решения.
В 2024 году были собраны 60 тыс. семян дикой яблони Сиверса в Жонгар-Алатауском национальном парке, проведён их посев и создан питомник сеянцев на площади 0,7 га.
В феврале 2025 года осуществлена зимняя копулировка на площади 0,5 га для подготовки качественных саженцев. На сегодняшний день выращено 2 100 саженцев сорта «Апорт». Уже этой осенью планируется закладка 10 га апортового сада, а к 2027 году общая площадь таких насаждений достигнет 110 га. В сентябре на базе регионального филиала «Талгар» КазНИИПО был проведен «День сада», где были представлены селекционные достижения селекционеров научного института и перспективы развития.
Напомним, системная работа в этом направлении началась в 2024 году по поручению главы государства и направлена на восстановление одного из символов Казахстана и ценного культурного наследия — сорта яблок «Апорт».
При активной поддержке Государственного фонда «Астана 20» Управления делами Президента РК ведётся работа по выращиванию качественного посадочного материала, который станет основой для закладки будущих садов.