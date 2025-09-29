Под Алматы высадят 10 гектаров апортового сада

В феврале 2025 года осуществлена зимняя копулировка на площади 0,5 га для подготовки качественных саженцев. На сегодняшний день выращено 2 100 саженцев сорта «Апорт». Уже этой осенью планируется закладка 10 га апортового сада, а к 2027 году общая площадь таких насаждений достигнет 110 га. В сентябре на базе регионального филиала «Талгар» КазНИИПО был проведен «День сада», где были представлены селекционные достижения селекционеров научного института и перспективы развития.