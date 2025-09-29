Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 сентября

Весов ждет проверка искренности отношений на искренность. Утро может начаться с обсуждения тем, которые долго откладывались. В работе лучше не начинать новые проекты. Если у вас в этой день выходной, то его стоит посвятить людям, которым вы доверяете. В середине дня хорошо будет провести время с семьей или близкими друзьями, чтобы восстановить внутренний баланс. Легкие прогулки и спокойная атмосфера пойдут на пользу вашему здоровью.