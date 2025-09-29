Монеточка* погасила долг по административному штрафу в размере 30 тысяч рублей

Напомним, в августе судебные приставы возбудили уголовное производство в отношении Монеточки*, её признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от выполнения обязанностей иноагента) и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее Елизавете Гырдымове* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию в связи с антироссийскими высказываниями. Теперь исполнительница может гастролировать только в странах Шенгенской зоны.