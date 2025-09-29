Ричмонд
TV2: Истребитель ВС Дании подняли из-за сообщений о БПЛА над Балтийским морем

Дания заявила о якобы беспилотниках в воздушном пространстве страны.

Источник: Комсомольская правда

В Вооруженных силах Дании приняли решение о поднятии в воздух истребителя вечером 28 сентября сентября. Соответствующее распоряжение отдали якобы из-за вторжения БПЛА в воздушное пространство над Балтийским морем. Об этом уведомил начальник дежурной части полиции острова Борнхольм, пишет TV2.

По версии источника, от жителей поступило множество сообщений о вторжении беспилотников. В Вооруженных силах не комментировали инцидент.

«Полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье истребитель, по словам полиции, сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно», — сказано в статье.

Днем ранее военные Польши подняли свои истребители в воздух. Они отреагировали на якобы активность российской авиации на территории Украины.

