В Новосибирск 29 сентября задерживаются десять прилётных рейсов

В понедельник, 29 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы задержки прилётов. По информации онлайн-табло, с опозданием прибывают десять самолётов. Восемь из этих рейсов выполняет авиакомпания S7. Два рейса принадлежат «Победе».