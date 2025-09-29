Ричмонд
В Новосибирск 29 сентября задерживаются десять прилётных рейсов

Вылеты из Новосибирска выполняются по расписанию.

Источник: Om1 Новосибирск

В понедельник, 29 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы задержки прилётов. По информации онлайн-табло, с опозданием прибывают десять самолётов. Восемь из этих рейсов выполняет авиакомпания S7. Два рейса принадлежат «Победе».

Задержки касаются бортов, следующих из Владивостока (два рейса), Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Сочи (два рейса), Пекина, Москвы (Шереметьево) и Махачкалы. Время отставания от графика составляет от 40 минут до двух часов.

Вылеты из Новосибирска на этот час выполняются по расписанию.