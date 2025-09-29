Россияне рассказали, какой период жизни считают самым счастливым

«Сорок процентов респондентов считают, что пенсия — это время, когда человек может отдохнуть от работы и посвятить себя любимым занятиям», — известно из опроса, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом отмечается, что женщины (44%) чаще мужчин (35%) воспринимают выход на пенсию как счастливое событие.