Цены на бензин продолжают стремительно расти в Иркутске

Стоимость высокооктанового бензина АИ-100 на АЗС «Роснефти» не изменилась по сравнению с прошлой неделей. На станциях «Омни» литр АИ-100 подорожал на рубль и теперь стоит 92,1 рубля. На АЗС «БРК» и «КрайсНефти» стоимость литра АИ-100 по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет 85,1 рубля и 85,6 рубля соответственно.