Цены на бензин продолжают стремительно расти в Иркутске

В Иркутске цены на топливо продолжают стремительно расти. Подорожание является существенным для потребителей. По сравнению с прошлой неделей стоимость бензина увеличилась на 1 рубль на некоторых заправочных станциях в городе, пишет ИА IrkutskMedia.
Стоимость литра АИ-92 увеличилась на 20 копеек на АЗС «Роснефти» и теперь составляет 59,78 рубля. На станциях «Омни» стоимость АИ-92 равняется 66,9 рубля, подорожание составило 1 рубль по сравнению с прошлой неделей. На АЗС «БРК» и «КрайсНефти» цена на этот вид топлива не изменилась и составляет 63,98 рубля.
Литр АИ-95 на заправках «Роснефти» не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Иркутянину этот бензин обойдётся 63,2 рубля. На АЗС «Омни» стоимость литра АИ-95 увеличилась на 1 рубль и составляет 73,1 рубля. На АЗС «БРК» и «КрайсНефти» цена за литр АИ-95 осталась прежней — 68,6 рубля.
Стоимость высокооктанового бензина АИ-100 на АЗС «Роснефти» не изменилась по сравнению с прошлой неделей. На станциях «Омни» литр АИ-100 подорожал на рубль и теперь стоит 92,1 рубля. На АЗС «БРК» и «КрайсНефти» стоимость литра АИ-100 по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет 85,1 рубля и 85,6 рубля соответственно.
Ранее агентство сообщало, что на прошлой неделе на заправках Иркутска стоимость бензина увеличилась в среднем на 1 рубль.