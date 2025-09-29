«Снег не застанет врасплох»: красноярские дорожники отчитались о готовности к ухудшению погоды

«Переход на зимний режим проходит поэтапно и строго по плану, ведь большинство коммунальных машин всесезонные и сейчас задействованы в летней уборке дорог. Поэтому переоборудование организовано так, чтобы не мешать текущему содержанию уличной дорожной сети. Кроме того, для обеспечения безопасного движения по городским дорогам в зимний период подготовлен запас противогололедных материалов», — рассказали в САТП.