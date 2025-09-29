Ричмонд
«Снег не застанет врасплох»: красноярские дорожники отчитались о готовности к ухудшению погоды

Красноярское САТП сообщило, что часть автопарка предприятия уже переоборудована к зиме и готова в любой момент выйти на уборку снега.

Красноярское САТП сообщило, что часть автопарка предприятия уже переоборудована к зиме и готова в любой момент выйти на уборку снега. Дорожники говорят, что их не застанут врасплох предстоящие в ближайшее время погодные «качели»: резкий переход от тепла к заморозкам и снегу.

Уже готовую к смене сезонов технику накануне продемонстрировали в соцсетях САТП.

Полностью завершить подготовку техники к холодам планируется к середине октября, к началу официального зимнего сезона.

«Переход на зимний режим проходит поэтапно и строго по плану, ведь большинство коммунальных машин всесезонные и сейчас задействованы в летней уборке дорог. Поэтому переоборудование организовано так, чтобы не мешать текущему содержанию уличной дорожной сети. Кроме того, для обеспечения безопасного движения по городским дорогам в зимний период подготовлен запас противогололедных материалов», — рассказали в САТП.