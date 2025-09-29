Бойцы на СВО отведают омских грибов

«Передали собранный урожай в помощь для бойцов СВО для полевой кухни. Из грибов, круп, овощей делаются супы и каши, сушеные ингредиенты, различные заготовки. В этот раз мне особенно понравилось — и наше хобби, и не надо стоять ночами перерабатывать огромные урожаи. В общем, теперь будем сотрудничать на постоянной основе, спасибо за то, что вы делаете для людей на фронте Дарья Арзамасцева! ‍‍‍Дорогие омские грибники, если у кого-то есть грибные запасы сушеных, свежих или замороженных грибов и сможете поделиться для наших ребят, воюющих на фронте — напишите тоже пожалуйста в ЛС Дарье. Спасибо также нашей замечательной знакомой — грибнику Ольге, которая добавила еще лично от себя баночку отменных лисичек», — написала Юлия Кондеева.