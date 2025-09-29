Бойцы на СВО отведают омских грибов

Омские грибники решили отправлять часть урожая бойцам на передовую. С инициативой поделиться урожаем с ребятами, воюющими на СВО, выступила жительница Омска Юлия Кандеева в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».
«Передали собранный урожай в помощь для бойцов СВО для полевой кухни. Из грибов, круп, овощей делаются супы и каши, сушеные ингредиенты, различные заготовки. В этот раз мне особенно понравилось — и наше хобби, и не надо стоять ночами перерабатывать огромные урожаи. В общем, теперь будем сотрудничать на постоянной основе, спасибо за то, что вы делаете для людей на фронте Дарья Арзамасцева! Дорогие омские грибники, если у кого-то есть грибные запасы сушеных, свежих или замороженных грибов и сможете поделиться для наших ребят, воюющих на фронте — напишите тоже пожалуйста в ЛС Дарье. Спасибо также нашей замечательной знакомой — грибнику Ольге, которая добавила еще лично от себя баночку отменных лисичек», — написала Юлия Кондеева.
Отметим, что упомянутая в посте Дарья Арзамасцева, является организатором сбора помощи бойцам на СВО «СВОим из Сибири. Горьковский район». Девушка активно помогает фронту и ведет телеграм-канал «Маленький заводик окопных свечей», в котором регулярно отчитывается об проводимых акциях и мероприятиях.