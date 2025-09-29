Синоптик Вильфанд: снег на Урале задержится на неделю

«Если говорить о Челябинске, то фактически в течение всей недели по области будут отрицательны ночные температуры. Наиболее низкие значения в ночь на понедельник и на вторник. Там ожидается даже до 7 градусов понижение температуры. В следующие ночи — в пределах от минус 2 до плюс двух. Днем тоже совсем не жарко, на 5−6 градусов ниже нормы. Только к пятнице-субботе столбик термометра приблизится к отметке 10 градусов. Выпавший снег будет таять медленно, но к концу недели уже исчезнет. По области, в лесах, местами останется», — рассказал он.