Синоптик Вильфанд: снег на Урале задержится на неделю

Снег, выпавший 28 сентября на Урале, задержится на неделю из-за низких температур. Он растает только к следующим выходным.

Источник: Аргументы и факты

Выпавший на Урале 28 сентября снег растает к концу недели, поделился прогнозом с aif.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о Челябинске, то фактически в течение всей недели по области будут отрицательны ночные температуры. Наиболее низкие значения в ночь на понедельник и на вторник. Там ожидается даже до 7 градусов понижение температуры. В следующие ночи — в пределах от минус 2 до плюс двух. Днем тоже совсем не жарко, на 5−6 градусов ниже нормы. Только к пятнице-субботе столбик термометра приблизится к отметке 10 градусов. Выпавший снег будет таять медленно, но к концу недели уже исчезнет. По области, в лесах, местами останется», — рассказал он.

Вильфанд объяснил, что сентябрьский снегопад принес на Урал антициклон. Урал оказался в его холодной части, что стало причиной резкого снижения температуры.

