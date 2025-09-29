Названы секреты, как сделать свидание незабываемым

Психолог Антонина Ермолова поделилась, как сделать свидание по-настоящему запоминающимся. По ее словам, важно учитывать, на каком этапе находятся отношения — только начались или уже длятся долго. Об этом эксперт рассказала в беседе с KP.RU.
— Что касается первого свидания или романтических встреч на начальных этапах отношений, думаю, главный залог успеха здесь — искренность. Часто знакомство превращается в обмен социальными масками, поэтому нужно попробовать выйти за их рамки. Для создания связи лучше делиться на свидании чем-то личным (но не интимным), — отметила Ермолова.
Для пар, которые давно вместе, эксперт советует делать ставку не на привычный отдых, а на общие впечатления. Идеально подойдут занятия, где нужно проявить командную работу или освоить что-то новое.
— Если вы уже давно в отношениях и планируете свидание для того, чтобы внести разнообразие или вернуть страсть, то здесь ключ к успеху — совместное преодоление умеренных трудностей, — добавила эксперт.
По мнению психолога, именно совместные задачи и легкие испытания сближают сильнее, чем обычные разговоры за столиком в кафе. Такой опыт помогает обновить чувства и вернуть в отношения азарт.