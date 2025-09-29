Названы секреты, как сделать свидание незабываемым

— Что касается первого свидания или романтических встреч на начальных этапах отношений, думаю, главный залог успеха здесь — искренность. Часто знакомство превращается в обмен социальными масками, поэтому нужно попробовать выйти за их рамки. Для создания связи лучше делиться на свидании чем-то личным (но не интимным), — отметила Ермолова.