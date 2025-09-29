Ричмонд
В Госдуме посоветовали дополнить школьный рацион: что в него следует включить

Вице-спикер ГД Чернышов предложил включить сок в школьный рацион в сезон простуд.

Источник: Комсомольская правда

Российским школьникам следует пить полезный сок в сезон простуд. Он начнется в октябре и продлится до марта. На это время сок будет полезно включить в школьный рацион. С таким предложением обратился вице-председатель Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что сок следует подавать без добавления в него сахаров и подсластителей. При этом возможно заменить свежевыжатый сок на напиток прямого отжима, например, пастеризованный.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность дополнения существующей программы. Речь идет о ежедневной выдаче в течение осенне-зимнего периода (например, с октября по март) одного стакана (200 мл) свежевыжатого овощного или фруктового сока», — сказано в обращении вице-спикера Госдумы.

Депутаты между тем напомнили, что работодатели обязаны систематически повышать зарплаты сотрудникам. В противном случае работник может обратиться в соответствующие инстанции.