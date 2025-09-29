В Госдуме посоветовали дополнить школьный рацион: что в него следует включить

Российским школьникам следует пить полезный сок в сезон простуд. Он начнется в октябре и продлится до марта. На это время сок будет полезно включить в школьный рацион. С таким предложением обратился вице-председатель Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.