В километровых очередях за бензином стоят жители Советской Гавани

«Два дня в очередях. Сейчас в километровой очереди стою, просто от безысходности, знаю, что не хватит на меня топлива», «Что творится с поставками бензина в Советскую Гавань, приходят маленькие бензовозики, простояли в очереди на трех заправках, и везде перед нами он закончился через 30 минут», — пишут местные жители в соцсетях.