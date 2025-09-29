Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В километровых очередях за бензином стоят жители Советской Гавани

Коллапс на заправках в Советской Гавани достиг критических масштабов — люди вынуждены стоять в очередях часами, топлива на всех не хватает.

Источник: Reuters

«Два дня в очередях. Сейчас в километровой очереди стою, просто от безысходности, знаю, что не хватит на меня топлива», «Что творится с поставками бензина в Советскую Гавань, приходят маленькие бензовозики, простояли в очереди на трех заправках, и везде перед нами он закончился через 30 минут», — пишут местные жители в соцсетях.

В Минэнерго края утверждают, что все в пределах нормы — дефицита запасов топлива на заправках нет, и уже сегодня продажи бензина будут восстановлены.

«У ООО “АЗС Трансбункер” объемы поставок топлива остаются на прежнем уровне, необходимом для ведения работы. Бензин отгружен в Советской Гавани в воскресенье, 28 сентября, и сегодня, в понедельник 29 сентября, продажи бензина будут восстановлены. Данная ситуация находится на контроле в министерстве энергетики края», — отметили в ведомстве.

Между тем проблемы с бензином в Советско-Гаванском и Ванинском районах наблюдаются уже несколько недель. Ранее в Минэнерго края объясняли топливный кризис перебоями с поставками из-за нарушений логистики и повышенного сезонного спроса во время путины.