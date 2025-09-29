В километровых очередях за бензином стоят жители Советской Гавани

«Два дня в очередях. Сейчас в километровой очереди стою, просто от безысходности, знаю, что не хватит на меня топлива», «Что творится с поставками бензина в Советскую Гавань, приходят маленькие бензовозики, простояли в очереди на трех заправках, и везде перед нами он закончился через 30 минут», — пишут местные жители в соцсетях.
В Минэнерго края утверждают, что все в пределах нормы — дефицита запасов топлива на заправках нет, и уже сегодня продажи бензина будут восстановлены.
«У ООО “АЗС Трансбункер” объемы поставок топлива остаются на прежнем уровне, необходимом для ведения работы. Бензин отгружен в Советской Гавани в воскресенье, 28 сентября, и сегодня, в понедельник 29 сентября, продажи бензина будут восстановлены. Данная ситуация находится на контроле в министерстве энергетики края», — отметили в ведомстве.
Между тем проблемы с бензином в Советско-Гаванском и Ванинском районах наблюдаются уже несколько недель. Ранее в Минэнерго края объясняли топливный кризис перебоями с поставками из-за нарушений логистики и повышенного сезонного спроса во время путины.