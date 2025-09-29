Песков: Трагедия с алкоголем в Ленинградской области «из ряда вон выходящая»

Трагедия с суррогатным алкоголем, которым отравились жители Ленинградской области, является «из ряда вон выходящей». Такое мнение в понедельник, 29 сентября, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в стране на данный момент действуют «очень строгие» законы в отношении алкогольных напитков. Именно по этой причине подобные случаи являются недопустимыми.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства произошедшего.
— Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное, но сейчас очень строгие законы. Трагедия будет поводом для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить, — цитирует Пескова ТАСС.
От суррогатного самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, уже скончались 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову.
По данным прокуратуры региона, 14 человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным спиртным в Ленинградской области.