Песков: Трагедия с алкоголем в Ленинградской области «из ряда вон выходящая»

Трагедия с суррогатным алкоголем, которым отравились жители Ленинградской области, является «из ряда вон выходящей». Такое мнение в понедельник, 29 сентября, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в стране на данный момент действуют «очень строгие» законы в отношении алкогольных напитков. Именно по этой причине подобные случаи являются недопустимыми.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства произошедшего.

— Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное, но сейчас очень строгие законы. Трагедия будет поводом для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить, — цитирует Пескова ТАСС.

От суррогатного самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, уже скончались 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову.

По данным прокуратуры региона, 14 человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным спиртным в Ленинградской области.

