Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске завершился первый этап конкурса промышленных сувениров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 сентября завершился прием заявок на конкурс промышленных сувениров от Агентства развития Норильска. На участие заявились 41 мастер из Норильска, Дудинки и Хатанги.

Источник: НИА Красноярск

Ремесленники и дизайнеры, работающие в самых разных техниках, представили для регистрации на конкурс свои изделия из кожи и меха, камня и металла, дерева, шоколада, бисера и других материалов. В числе поданных заявок были и традиционные виды искусства коренных народов Севера — резьба по кости.

Второй этап конкурса — обучающий модуль с лекциями, воркшопами и практикой — пройдет с 5 октября по 5 ноября текущего года. После этого участникам будет дано время на самостоятельную работу и создание собственного сувенира на тему промышленности.

Финал конкурса пройдет 16 ноября. Лучшие работы будут представлены в каталоге сувениров Таймыра, который в перспективе станет частью туристической инфраструктуры и корпоративной айдентики центров промышленного туризма. Это возможность для мастеров выстроить продолжительное сотрудничество с предприятиями, а также внести свой вклад в развитие сервисной экономики города.

Напомним, конкурс промышленных сувениров является частью системной работы Агентства развития Норильска по развитию туристического потенциала города, в частности, активно растущего направления — промышленного туризма.

16+