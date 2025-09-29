В Норильске завершился первый этап конкурса промышленных сувениров

Ремесленники и дизайнеры, работающие в самых разных техниках, представили для регистрации на конкурс свои изделия из кожи и меха, камня и металла, дерева, шоколада, бисера и других материалов. В числе поданных заявок были и традиционные виды искусства коренных народов Севера — резьба по кости.