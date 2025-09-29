В Норильске завершился первый этап конкурса промышленных сувениров

Ремесленники и дизайнеры, работающие в самых разных техниках, представили для регистрации на конкурс свои изделия из кожи и меха, камня и металла, дерева, шоколада, бисера и других материалов. В числе поданных заявок были и традиционные виды искусства коренных народов Севера — резьба по кости.
Второй этап конкурса — обучающий модуль с лекциями, воркшопами и практикой — пройдет с 5 октября по 5 ноября текущего года. После этого участникам будет дано время на самостоятельную работу и создание собственного сувенира на тему промышленности.
Финал конкурса пройдет 16 ноября. Лучшие работы будут представлены в каталоге сувениров Таймыра, который в перспективе станет частью туристической инфраструктуры и корпоративной айдентики центров промышленного туризма. Это возможность для мастеров выстроить продолжительное сотрудничество с предприятиями, а также внести свой вклад в развитие сервисной экономики города.
Напомним, конкурс промышленных сувениров является частью системной работы Агентства развития Норильска по развитию туристического потенциала города, в частности, активно растущего направления — промышленного туризма.
