Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил он в Telegram-канале.
Кроме того, работу временно приостановили авиагавани в Калуге и Тамбове.
Днем ранее силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Атаке подверглись Курская, Брянская, Белгородская, Тульская области и другие субъекты страны.
27 сентября в Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий также пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников.
В тот же день российские военные уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Падение обломков привело к локальным возгораниям, однако специалисты экстренных служб быстро ликвидировали огонь.